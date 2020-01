Facebook

Das gestrige Gedenken an die Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz und an die Opfer des Holocausts nützten auch die Spitzen der heimischen Politik für mahnende Worte. Dass österreichische Politiker in dieser Intensität an das Morden des nationalsozialistischen Regimes erinnern, zeigt den Wandel im Verständnis.