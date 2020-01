Facebook

Amazon-Boss Jeff Bezos © (c) AP (Patrick Semansky)

Protest mit offenem Visier: Hunderte Amazon-Mitarbeiter haben in einem Blog die Klimaanstrengungen des Onlinehändlers als unzureichend kritisiert. Sie trotzen damit den strengen Kommunikationsvorgaben des Konzerns – und dürften sich in nächster Zeit wohl keine Hoffnungen mehr auf Beförderungen machen.



Der Hintergrund: Im September 2019 hatte Amazon-Boss Jeff Bezos der Welt mitgeteilt, der 650-000-Mitarbeiter-Multi werde zum Schutz des Klimas voranreiten und es bis 2040 zur CO2-Neutralität schaffen. In den Augen vieler Mitarbeiter ist das zu spät – sie wollen dass das Unternehmen bereits im Jahr 2030 keinen negativen Einfluss mehr auf den CO2-Gehalt der Atmosphäre nimmt.



Myriaden von Online-Zustellungen und gewaltige Datenzentren für Cloud-Dienste dürften da nicht hilfreich sein. Ganz zu schweigen vom ökologischen und moralischen Irrsinn, dass bei Amazon quasi neuwertige Retouren vernichtet werden.



Publikumsfrage: Juckt all das den Konsumenten, solange Sonderangebote locken?