TV-Einschaltquoten Seherschwund und Quotenloch? Der Hirscher-Effekt ist spätestens in Kitzbühel verpufft

Zu Saisonbeginn hat der ORF den Rücktritt von Marcel Hirscher bei den TV-Quoten noch gespürt. In Kitzbühel saß die Nation schon wieder geschlossen vor dem Fernseher und am Dienstag kratzt Schladming an der 2-Millionen-Marke.