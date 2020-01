Auschwitz Wenn Geschichte lehren soll, braucht es Geschichten

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ende der 1970er-Jahre wurde im deutschsprachigen Raum „Holocaust“ im Fernsehen ausgestrahlt. Die US-Serie über den Leidensweg einer fiktionalen jüdischen Familie mit Meryl Streep in der Hauptrolle kam in die Wohnzimmer, wo bis dahin über die Nazi-Gräuel von Oma und Opa geschwiegen wurde. Die Einschaltquoten waren so enorm wie die Folgen. Historiker sagen, dass die Aufarbeitung der NS-Verbrechen im Zweiten Weltkrieg erst so richtig mit diesem Film begann. Auch die Zeitzeugen fassten Mut und begannen zu sprechen.