Ein Plus für den Staat

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wenn der Staatsapparat auf neue Massentechnologien trifft – denken wir an das Internet, den Mobilfunk oder, historisch, das Auto – folgen zunächst einmal chaotische Jahre. Jahre, in denen Behörden nicht sicher sind, wer zuständig ist, in der Gesetze neu geschrieben, Nutzen und Risiken abgewogen werden müssen.