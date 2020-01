Landtagssitzung Für die Landesrätin gab es keine Schonfrist - aber sie braucht auch keine

Facebook

Die Neue stand in der ersten Landtagssitzung gleich einmal im Visier der Opposition: Die meisten – kritischen und fordernden – Fragen gingen an die Gesundheits- und Bildungslandesrätin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP). Sie war so gefragt, dass mancher in der Volkspartei pikiert den Kopf schüttelte: „Wo sind die Zeiten, da es für Neue in der Regierung eine 100-Tage-Schonfrist gegeben hat?“ Und zwar von Opposition und den Medien. Doch für Bogner-Strauß war die Schonfrist schon zu den Weihnachtsfeiertagen vorbei. Da gingen vom Land die Kündigungen für die 23 Integrationsbegleiter an den Brennpunktschulen raus. 62 Schuldirektoren hatten davor klargemacht, dass sie dieses Team unbedingt an ihren Häusern brauchen, um den Herausforderungen der Integration gewachsen zu sein.