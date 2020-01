Facebook

© (c) APA/AFP/LINDSEY PARNABY

Hello? Ist dort die Redaktion in Austria? Hier ist Lilibeth. Ja, die II., wer sonst? Ich wollte mich kurz vor diesem besch....lossenen Brexit melden und sagen, dass ich deprimiert, aber so weit in Ordnung bin. Ich meine, ich habe inzwischen auch 13 verschiedene Premierminister überstanden. Aus dem Hartholz, aus dem ich geschnitzt bin, werden sonst Esstische gefertigt, ha!



Bevor Sie fragen: Harry, der Rotznigel meldet sich derzeit selten. Entweder sein Handyakku sei aus oder der Empfang ganz mies, sagt er. Vielleicht schaut er sich auch schon um Jobs um. Irgendetwas mit Influenza will er werden, habe ich irgendwo gelesen. Vorbeischauen kann er jederzeit, Nachtisch gibt es aber nur für Archie. Natürlich, wir bleiben Teil von Europa. Auf unsere Art halt. Correct, auf die englische – nein, von fein habe ich jetzt nichts gesagt!



Hilft ja nichts. Ihr braucht unseren Humor dringend – die Deutschen können dafür Autos bauen. Touristen nehmen wir gerne weiter in Empfang, soll ich ausrichten. See you!