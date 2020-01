Facebook

Die Hochsicherheitsmaßnahmen in Davos lassen die Mächtigsten der Welt beim Weltwirtschaftsforum wie verschanzt aussehen. Zum Bild, etwas zu verbergen zu haben, kommt der Eindruck der Furcht vor Angriff. Dieser ist mit der globalen Klimabewegung längst erfolgt und hinterlässt mehrfach Verunsicherung. Wie dem Klimawandel begegnen – und was geschieht, wenn nichts geschieht? Inmitten der von den größten Konzernen der Welt okkupierten Häuserzeilen von Davos prangt auf einem Gebäude in riesigen Lettern: Nichts schadet dem Klima mehr als der Status quo.