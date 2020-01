Facebook

Manchmal macht Marketing die Welt nicht besser, schöner aber auch nicht. Und ganz zu schweigen von nachhaltiger. In Supermärkten gesichtet wurden schon Avocado-Hälften, abgeschälte Orangen, Eier oder Bananen, lose Weintrauben oder geachtelte Äpfel – alles schön in Plastiktassen gepackt und vorsorglich mit ausreichend Folie umwickelt. So, als würden es große und kleine Menschen nicht schaffen, eine ganz gewöhnliche Banane ihrer Schale zu entledigen.