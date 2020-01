Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unlängst an der Supermarktkassa steht in der Warteschlange ein junger Mann mit einer Tätowierung. Keine große Sache wäre es nur ein Bild gewesen. Ein Panda oder eine Haustür oder ein Ficus Benjamin. Da darf man nicht zu streng sein. Aber nein, in schönster verschnörkelter Schrift stand dort zu lesen: Anita. Kennen Sie das Gefühl, wenn man schon beim dritten Niesen weiß, dass der Schnupfen unabwendbar ist?