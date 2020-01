Facebook

© (c) APA/AFP/TOSHIFUMI KITAMURA

Unternehmungslustige Damen, aufgepasst: Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa sucht für seinen privaten Abstecher ins Weltenall und zum Mond weibliche Begleitung ab 20 Jahren. Romantisch in der Rakete gen Himmel also – in Wellnesshotels kann jeder fahren.



Der 44-Jährige – er hat drei Kinder von zwei Frauen und ist frisch geschieden – würde diese Gefährtin auch auf der Erde an seiner Seite wissen wollen: "Nun, da Gefühle der Einsamkeit und Leere in mir anschwellen (O-Ton Maezawa), gibt es nur noch eine Sache, an die ich denke: weiterhin eine einzige Frau zu lieben."



Bewerben können sich Reisebegleiterinnen noch bis 17. Jänner, bis Ende März will sich der Teilzeitastronaut entscheiden. Fairer Ansatz: Andere wollen einander erst im Fortlauf der Ehe auf den Mond schießen – Maezawa bricht früher (vermutlich 2023!) und à deux dorthin auf.



Man sollte halt auch auf wenigen Kubikmetern miteinander können. Nichts mit "Ich gehe mal schnell Zigaretten holen."