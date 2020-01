Facebook

Die Queen mit Meghan und Harry © AP/Matt Dunham

Guten Morgen!

Megxit: Gewitzte Wortschöpfung des ansonsten grobschlächtigen englischen Boulevards zum Ausbruchversuch von Prinz Harry und seiner Frau Meghan aus der royalen Haftanstalt. Die Herzogin hat sich nach Kanada abgesetzt. Dass die zwei Hunde auch schon dort sind, verschärft den Aggregatzustand des Königshauses. Für Montag hat die Queen einen Familienrat mit Charles, William und Harry einberufen. Meghan soll telefonisch zugeschaltet werden. Die Mehrheit der Briten hat Verständnis für den Befreiungsschlag des jungen Paares, eine Mehrheit tritt allerdings auch dafür ein, dass dann die millionenschweren Kosten für die Dauerbewachung nicht mehr von den Steuerzahlern getragen werden. Lesen Sie dazu die sonntägige Coverstory von England-Kenner Thomas Golser: „Die Fliehkräftigen von Windsor“.



Hasspostings: schrankenlose Enthemmung unter der Kapuze der Anonymität, also eine Manifestation mutbefreiter Armseligkeit. Alle sind zu Recht empört, und alle verteidigen sie die Anonymität, weil die Vermummung angeblich zu den Gründungsmythen des Netzes zählt und den Status einer digitalen Freiheitsstatue hat. In Wahrheit ist sie das Einfallstor und der Katalysator für das Niedere der Gattung Mensch.



Herbert Kickl: Enthemmung ohne Kapuze.



Auf die Piste bringen: Ökologisch nicht ganz lupenreine Lieblingsmetapher des neuen Vizekanzlers. Im heutigen Sonntagsinterview gibt Werner Kogler Auskunft über sein Verhältnis zu Sebastian Kurz und zur Krawatte.



Panne: Ungewollte Persiflage des Angelobungszeremoniells durch die irrtümliche Unterlegung der Bilder in der TVthek mit klebrigen Texten aus einer Schmonzette. Peinlich? Ja, schon. Surreal witzig: Ja. Schlimm? Nein.



Marcel Hirscher: herbeigesehnter Alleinunterhalter früherer Tage, dessen Rückzug einen Hohlraum hinterließ. Schmerzlich sichtbar wird er erst jetzt. Nächste Gelegenheit zur Kraterbesichtigung: Heute beim Slalom in Adelboden.



Film-Empfehlung: „Marriage Story“ auf Netflix. Eine Trennungsgeschichte, virtuos erzählt als Lovestory. Mit Scarlett Johansson und Adam Driver in oscarreifer Höchstform.



Buchtipp zum Sonntag: „Auf Erden sind wir kurz grandios“ von Ocean Vuong. Ein in Amerika als Außenseiter aufgewachsener Sohn schreibt seiner vietnamesischen Mutter. Es geht um alles. Ein Roman-Debüt von schmerzhafter Schönheit. Es macht wehrlos, so stark ist der Sog.



Schönen Sonntag,