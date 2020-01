Der Rückzug von Prinz Harry und seiner Frau Meghan aus der Königsfamilie ist ein schwerer Schlag für die britische Monarchie, die um ihre Rolle in der Welt von heute ringt.

© (c) AP (Matt Dunham)

Keine zwei Monate ist es her, dass der in Verruf geratener Prinz Andrew als „aktiver“ Royal ausscheiden musste – auf Geheiß der Königin und des Thronfolgers, also seiner Mutter und seines älteren Bruders Charles. Nun folgt ihm sein Neffe Harry aus freien Stücken. Er ist fest entschlossen, mit seiner Frau Meghan aus dem „goldenen Käfig“ auszubrechen.