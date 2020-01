Facebook

Keine Frage – bei Regierungsverhandlungen über Klimaschutz, Sicherungshaft, Steuerreform hat kaum einer Babys oder bettlägerige Menschen vor Augen. Wie auch! Und schon gar nicht bleibt angesichts schwieriger Grenz- und Klimafragen Zeit, an Banalitäten wie Windeln zu denken. Zumal auch die Anzahl der Kleinkinder der Koalitionsverhandler, die noch Windeln benötigen, überschaubar sein dürfte. Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, die als Mutter eines Kleinkindes die einzige Windelkäuferin der Regierung ist, dürfte auch nicht an die Besteuerung von Windeln gedacht haben. Und so wurde im Regierungsprogramm zwar die Senkung der Mehrwertsteuer auf Monatshygieneprodukte von Frauen auf einen ermäßigten Steuersatz von zehn Prozent beschlossen, Windeln werden aber weiter wie Champagner mit 20 Prozent besteuert.

Mag sein, dass die Windelsteuer gut verdienende Eltern nicht belastet, ein Signal wäre ein reduzierter Steuersatz aber jedenfalls gewesen. Was, wenn nicht Babys und damit Windeln sind gesellschaftsrelevant und verdienen einen ermäßigten Steuersatz? Der Präsident des Familienverbandes hat nun wohlwollend gemeint, dass die Windelfrage im großen Verhandlungsstress wohl übersehen worden sei und die Familienministerin hier nachbessern müsste. Ob sie es wird? Die Chancen stehen zumindest gut, dass sie vom Finanzminister unterstützt wird. Er wird selbst bald Windeln kaufen müssen und dann wissen, was trotz des Frauenüberhangs in der Regierung kaum jemand wissen dürfte: Wie viele Windelpackungen ein Baby pro Monat benötigt und wie hoch die Windelkosten eines Kindes insgesamt sind.

Aber auch unabhängig von den Kosten müsste klar sein: Windeln sollten nicht wie Champagner besteuert werden.