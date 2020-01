Was der neuen Justizministerin Alma Zadic an Hetze von rechts entgegengebracht wird, sprengt alle Grenzen dessen, was Politiker aushalten müssen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Alma Zadic © (c) APA/HERBERT NEUBAUER (HERBERT NEUBAUER)

Der Bundeskanzler wurde offenbar auf dem falschen Fuß erwischt, als er am Mittwoch sagte, das müsse man aushalten, wenn man in der Politik ist. Am Donnerstag twitterte er: „Hass im Netz ist ein widerliches Phänomen unserer Zeit. So etwas darf bei uns keinen Platz haben! Wir werden konsequent gegen Hass im Netz vorgehen – egal ob von links, islamistisch oder rechts. @Alma_Zadic & alle anderen, die davon betroffen sind, haben meine volle Unterstützung!“

Eine notwendige, eine unverzichtbare Klarstellung.

Sebastian Kurz ist ein gebranntes Kind, er kann darauf verweisen, dass er selbst – von linker Seite – mit Hitler verglichen wurde. Merke: Niedertracht ist Niedertracht, egal, ob sie von links oder rechts daherkommt.