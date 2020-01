Facebook

Was haben der Beatles-Song „Thank You Girl“, der Abba-Hit „Thank You For The Music“ und Udos „Merci Chérie“ gemeinsam? Sie alle sind musikalische Optionen, um am „Thank You Day“, der übermorgen weltweit gefeiert wird, einmal so richtig „Danke“ zu sagen. Als Adressaten dafür eignen sich der stets liebevolle Partner, die hilfsbereiten Kollegen oder auch die neue Regierung, weil sie uns günstiges Öffi-Fahren rund um die Uhr verspricht.