Und von welchem Glück sprechen Sie?“ Die Frage eines älteren Mannes, dem für 2020 Glück gewünscht wurde und der ein Fan des Philosophen Wilhelm Schmid sein dürfte. Wie viele hinterfragen schon dieses „viel Glück im neuen Jahr“? Natürlich hat dieser Mann gewusst, welches Glück gemeint ist. Wer wünscht schon einem älteren Menschen das Zufallsglück eines Lotto-Gewinns oder das flüchtige Glück einer Party, auf die ein Chill-out folgt. Ältere Menschen wissen, dass das Leben nicht automatisch mit einem unverhofften Zufallsglück besser wird. Im Gegenteil, ein Zufallsglück kann sich durchaus auch als Unglück erweisen und umgekehrt ein Unglück als Glück. Ältere Menschen wissen, dass die Suche nach dem konstanten Wohlfühlglück zur Sucht werden kann, ein Glas Prosecco hervorragend schmeckt, 10 aber nicht mehr. Oder dass die Vorstellung des modernen Menschen vom permanenten Glück ohne Tiefen geradeaus ins Unglück führen muss. Wer ein stabiles Lebensglück anstrebe, schreibt Wilhelm Schmid in „Auf der Suche nach dem Glück“, werde immer das Schmerzliche und Negative des Lebens anerkennen und versuchen, Gegensätze auszugleichen, Beschleunigung durch Verlangsamung, Unduldsamkeit durch neue Geduld.

Was also wünschen in diesen ersten Tagen des Jahres? Am besten wäre wohl, heitere Gelassenheit zu wünschen. Weil damit, wie Schmid sagt, selbst verzweifelte Verzweiflung gemildert wird. Warum? Weil die Akzeptanz, dass sich Höhen und Tiefen wie Tag und Nacht im Leben abwechseln, ein Glücklichsein ermöglicht, das befreit ist von der Vorstellung, immer glücklich sein zu können oder zu müssen. Und damit Tagen der Traurigkeit ebenso viel Bedeutung gegeben wird wie jenen der Fröhlichkeit. Also: Heitere Gelassenheit für 2020!.