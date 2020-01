Facebook

Guten Morgen!

„Die Stunde des Präsidenten“, so lautet der Aufmacher der heutigen Ausgabe. In den Tag hinein titeln, um frisch zu wirken, so nennen wir das, wenn wir unter uns sind. Heute ist die Beachtung des blattmacherischen Prinzips nicht besonders schwer gefallen. Alexander Van der Bellen gelobt in der Hofburg die Mitglieder der neuen türkis-grünen Bundesregierung an. Er wird tendenziell gut drauf und emotional bewegt sein, auch wenn ihn das Amt zur Äquidistanz der Gefühle nötigt: Vor mehr als eineinhalb Jahrzehnten scheiterte ein schwarz-grünes Bündnis auf den letzten Metern. Woran genau, ist noch immer Gegenstand der Mythenforschung.



Es war ein bitterer Moment auch für Van der Bellen, den damaligen Bundessprecher der Grünen. Er habe die Niedergeschlagenheit und Erschöpfung lange nicht aus seinem Körper herausbekommen, bekannte er später einmal im Gespräch. Das war 2003. Heute ist er Staatsoberhaupt und geleitet die Seinen, die er so nicht mehr nennen darf, in die erste bundesweite Regierungsverantwortung hinein, unter den Augen Europas. Und man versteht plötzlich, warum dieser Mann, Popper zitierend, so leidenschaftlich gern daran erinnert, dass Optimismus eine Bürgerpflicht sei. Nach der Gesetzmäßigkeit des polaren Ausgleichsgesetzes fügt sich früher oder später alles im Leben. Der heimgekehrte Protestant Van der Bellen würde vermutlich schmunzelnd sagen, alles wird gut, und sich eine anzünden.



Bei der letzten Angelobung vor zwei Jahren vergaß er im Abschreiten und Abnehmen der Eidesformel auf den blauen Vizekanzler und griff sich vor Schreck an den Kopf. Eine solche freudianische Fehlleistung wird ihm beim Vizekanzler heute nicht passieren.



Wir berichten und übertragen live ab elf. Vielleicht haben Sie Lust und lesen zur Einstimmung die Geschichte von Thomas Götz, der gestern August Wöginger und Birgit Hebein in einem Wiener Kaffeehaus traf und von den Verhandlern erzählt bekam, welche Rolle die Führerscheintraktur der Kärntnerin und die Blutwurst-Künste der beiden für die türkis-grüne Annäherung spielten. Feine Kost.



Schönen Dienstag,