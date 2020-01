Truppen in Marsch gesetzt

Mit der Entsendung von Truppen nach Libyen zieht der türkische Staatschef Erdoan jetzt in den nächsten Krieg. Es könnte sein letzter werden. Denn er ist dabei, sich militärisch und politisch zu übernehmen.

Dass der Einsatz im Bürgerkriegsland Libyen riskant ist, weiß Erdoan. Deshalb schickt er zunächst islamistische Söldner in die Schlacht.



Dennoch droht der Türkei nach dem längst nicht ausgestandenen Syrien-Abenteuer die nächste Verstrickung. Erdoan nimmt das in Kauf. Für ihn steht viel auf dem Spiel. Den libyschen Premier al-Sarradsch braucht er als Partner bei seinen Plänen, sich Bodenschätze Zyperns und Griechenlands im Mittelmeer anzueignen.



Doch mit seiner aggressiven Strategie isoliert Erdoan sich immer mehr. Mit der Ankündigung, die Türkei werde ihre von der EU als völkerrechtswidrig angesehenen Gebietsansprüche im Mittelmeer „selbstverständlich“ mit Waffengewalt durchsetzen, überspannt er den Bogen völlig