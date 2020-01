Facebook

Jubel bei Quentin Tarantinos Team "Once Upon a Time in Hollywood" © APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Im Filmsektor vergoldete sich Netflix bei den 77. Golden Globes nicht in großem Stil. Vielmehr gingen die Preise an Werke, die dem Kino, seiner speziellen Produktionsweise und seiner Historie Tribut zollten. In einem Jahr, in dem die Nominiertenliste von Streamingdiensten und Filmen wie "The Irishman", "Marriage Story" oder "The Two Popes" angeführt wurde, ist das dann doch sehr beachtlich. Es scheint fast so, als wäre ein atemberaubender Film von Martin Scorsese nur auf Leinwand ein auszeichnungswürdiger Film.