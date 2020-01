Facebook

Neulich im Stiegenhaus. Ein fertiggefahren Aussehender (A) und ein frisch Wirkender (B) begegnen sich:

B: Ah, du bist noch gar nicht weg. Hast eine Sekunde, Alter? A: Muss los – bin schon spät! B: Ich brauche Tipps von dir. Wie soll ich es angehen? Die Menschen haben ja höhere Erwartungen an das neue Jahr als an sich selbst. A: Die meisten sagen: So wie das alte soll das neue werden – nur besser! Sei auf alles vorbereitet. Achtsam sind viele bloß beim Aufs-Handy-Glotzen. „Gute Vorsätze sind Schecks – auf eine Bank ausgestellt, bei der man kein Konto hat.“ B: Stark – ist das von dir? A: Nein, von Oscar Wilde. B: Und sonst? A: Pass auf die Lügen der Menschen/Politiker auf! Und immer Humor parat haben. Weißt du, woran man das neue Jahr erkennt? Alle Glascontainer gehen über und auffällig viele übergewichtige Jogger sind auf der Straße. B: Geh jetzt! „Wenn ein Jahr nicht leer verlaufen soll, muss man beizeiten anfangen.“ Goethe! A, vulgo 2019, schleppt sich raus.