Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Als wäre der Nahe Osten nicht schon aufgewühlt genug. Im Norden Syriens verbreiten russische Kampfjets rund um die Uhr Angst und Schrecken. Auf dem Schlachtfeld in Libyen braut sich der nächste internationale Stellvertreterkrieg zusammen. Und der Jemen liegt fast völlig Trümmern. Hunderttausende Menschen sind gestorben. Abermillionen sind auf der Flucht. In dieses regionale Fiasko hinein droht nun die nächste große Konfrontation – diesmal zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. Mit seiner einseitigen Aufkündigung des Atomvertrags brachte US-Präsident Donald Trump den Konflikt im Mai 2018 wieder ins Rollen. Jetzt, mit dem von ihm autorisierten Drohnenattentat auf Qassem Soleimani, schlagen die Flammen hoch. Teherans wird diese Provokation nicht stillschweigend hinnehmen, gleichzeitig aber einem offenen Schlagabtausch mit dem übermächtigen Gegner vermeiden. Zusammen mit ihren regionalen Waffenbrüdern könnten die Revolutionären Garden daher zu einer Strategie blutiger Nadelstiche greifen – neue Zwischenfälle in der Straße von Hormuz, weitere Sabotage-Angriffe auf Ölanlagen am Golf oder Terroraktionen gegen amerikanische Einrichtungen in aller Welt. Noch vor wenigen Tagen hatte Donald Trump beteuert, er wolle keinen Krieg mit dem Iran. Gleichzeitig jedoch tut der US-Präsident derzeit alles, um genau einen solchen Waffengang loszutreten. Denn Qassem Soleimani war nicht irgendein von seinen Leuten verehrter Vorzeigesoldat. Er war Irans Chefstratege für die neue pan-schiitische Machtachse quer durch die arabische Kernregion und damit einer der Galionsfiguren der Islamischen Republik.