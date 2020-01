Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unter den vielen Kalendern, die in unserem Haus stehen, ist auch ein altmodischer Abreiß-Kalender, wie er in meinen Kindertagen immer an der Wand in der Küche hing. Mit stolzgeschwellter Brust steht er da, und es ist ihm auf den ersten Blick nicht anzumerken, dass er schon um drei Blätter des unauswechselbaren Lebenskalenders dünner geworden ist.