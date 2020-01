Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Sebastian Kurz (links) und Werner Kogler © AP/Ronald Zak

Guten Morgen!

Draußen war schon sternenklarer Neujahrsnachthimmel, als gestern kurz vor 22 Uhr Sebastian Kurz und Werner Kogler vor zwei Fahnen, einer europäischen und einer rot-weiß-roten, im Fernsehen den „inhaltlichen Durchbruch“ der Verhandlungen verkündeten. Der neue alte Kanzler verwendete das Sprachbild. Man gebraucht es für unter Tag, wenn man sich, von zwei Enden kommend, mit riesigem Schneidewerkzeug mühsam, aber letztlich erfolgreich aufeinander zugebohrt hat. Man hätte einander im Finsteren auch verfehlen können. Aber dafür waren die beiden Mineure schon zu tief im Stollen.



Kurz erschien wie gewohnt in seinem blauen slim-fit-Anzug, im Kasten müssen ununterscheidbar fünfzehn davon hängen. Er hatte sich eine blaue Krawatte umgehängt, das macht er, wenn es feierlich wird. Kurz sprach etwas routinierter, aufgeräumter, seine Hände bildeten ineinander gelegt eine halbe Christbaumkugel. Man spürte, der Moment war nicht mehr neu für ihn. So stand er schon einmal. Der Herr daneben, Werner Kogler, wirkte angespannter. Aus dem Gesicht sprach das Feierlich-Geschichtliche ebenso wie die Erschöpfung. Er wirkte feierlich fertig, und ist es noch nicht. Der künftige Vizekanzler und Sport- aber eigentlich Fußball-Minister hatte einen eleganten, grauen Anzug mit einem eleganten, weißen Hemd an. Bei der Anprobe muss er sich vertreten haben lassen, beides war locker zwei Nummern zu groß und zu weit. So nimmt man in jungen Jahren vor den ersten großen Anlässen in Anwesenheit der Erziehungsberechtigten Maß, wenn man noch wächst und erst hineinwachsen muss ins neue Textil. Hier halt ins hohe Amt. Noch vor zwei Jahren war es das weniger hohe, das AMS, als die Grünen und er mit ihnen aus dem Parlament und der Existenzgrundlage geflogen waren. Das allein erklärte die feierliche Ernsthaftigkeit, die mit den müden Augen rang. Kogler hielt die Hände nicht auf Bauchhöhe. Eine Hand war gestreckt abfallend, die andere umklammerte sie am Unterarm. So fest drückt man sie sonst bei Verdacht auf Brüchen oder einer ausgekegelten Schulter nach einer Herrenfußball-Partie in der Halle, wenn man nicht mehr Fußballspielen sollte. Bei Werner Kogler war es in diesen Momenten nur die nackte Angespanntheit. Alles war gut.



Beide sagten viel und wenig, und was sie sagten, waren ideologische Gruß- und Besänftigungsbotschaften an die jeweilige Kernwählerschaft. Es waren erste Sedierungsspritzen, damit ja keiner davonläuft. Kurz betonte den fortgesetzten „Kampf gegen den politischen Islam und die illegale Migration“. Blaupause. Die Grenzen schützen und die Natur: Das gehe. Man wolle das „Beste aus beiden Welten“. Kogler sagte, man habe es sich nicht leicht gemacht, aber dazu sei man auch nicht gewählt worden. Das Land soll Musterschüler bei der Rettung des Klimas werden. Vom Nachzügler zum Vorzugsschüler, die Metapher aus der Schule hätte sich angeboten, aber das sagte Kogler aus Rücksicht gegenüber seinem künftigen Lebensabschnittspartner nicht. Die Spitze hätte nicht zum großen, neuen Anzug und großen, weißen Hemd gepasst.



Heute ab 16 Uhr mehr: der türkis-grüne Stollenpakt! Da darf dann nicht nur geknipst, sondern auch gefragt werden.



Genießen Sie bis dahin die Neujahrsfrische!

Herzlich und erwartungsfroh