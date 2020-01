Gesünder leben & Co.Falls aus den vielen guten Vorsätzen doch nix wird: Silvester 2020 kommt bestimmt.

Facebook

So viele Versuchungen! © Bobo - Fotolia

Mit den guten Vorsätzen ist das so eine Sache. Sie werden in einer Nacht gefasst, die sich so gar nicht zum Kasteien eignet, und fallen nicht selten im Morgengrauen (oder wann man halt aus dem Bett kommt) einem Kater zum Opfer.



Dabei hätten wir uns so viel vorgenommen! Vorneweg in der vom Imas-Institut abgefragten Hitliste der Neujahrsvorsätze: sich gesünder ernähren. Sorry, aber bei Fondue am Abend, Saurüssel um Mitternacht und Marzipanschweinderl als Draufgabe ist das erste Scheitern schon vorprogrammiert.



An zweiter Stelle: Bewegung und Sport. Zählt da ein morgendliches Zehn-Mal-im-Bett-Umdrehen auch? Oder der Weg zur Kaffeemaschine, um wieder in die Gänge zu kommen? Sonst wird’s schwierig!



Weniger Stunden in den sozialen Netzwerken verbringen? War laut Imas-Umfrage ohnehin nur jedem Elften ein Anliegen – und dürfte schon den Neujahrswünschen zum Opfer gefallen sein.



Aber was soll’s: Das schöne an guten Vorsätzen fürs neue Jahr – von denen die meisten laut Umfrage zwei bis drei, manche sogar vier bis sechs gefasst haben – ist, dass man in der Regel 365 und heuer sogar 366 Tage Zeit hat, sich ihrer zu besinnen.



Und falls trotzdem nix draus wird: Silvester 2020 kommt bestimmt!