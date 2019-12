Facebook

Am 24. Dezember um kurz vor 13 Uhr im Supermarkt in einer Bezirksstadt: Die Frischeabteilungen sind noch gut gefüllt, zahlreiche Mitarbeiter anwesend. Die Kunden sind um diese Zeit aber an einer Hand abzuzählen, auch auf dem Parkplatz ist es ruhig geworden. Viele Menschen begrüßen den früheren Ladenschluss und stimmen sich gemütlich auf den Heiligen Abend ein. Die Silvestertage brachten in den letzten Jahren ein ähnliches Bild: Hochbetrieb am Vormittag, ab Mittag wurde es ruhig. Spätestens um 15 Uhr war im Lebensmittelhandel Schluss. Nicht so in diesem Jahr – die Geschäfte bleiben zum Teil bis 17 Uhr offen.