Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/ROLAND SCHLAGER

Es ist die stillste Zeit im Jahr, hieß es einmal von Weihnachten. Die Nacht – still, umman See – still, und auch der Schnee rieselt um diese Jahreszeit leiser als sonst. Nur im wirklichen Leben geht es saisonbedingt eher turbulent her. Umso auffallender die dröhnende Stille, die sich seit Wochen und Monaten um die Verhandlungsteams von ÖVP und Grünen breitet.