Mit Ende des Jahres endet hierzulande nach einer zehnjährigen Übergangsfrist endlich die Käfighaltung. Und das ist gut so. Österreich wird das erste Land in der EU sein, in dem es gänzlich verboten sein wird, Legehennen in Käfigen zu halten. Und dennoch werden auf den heimischen Tellern auch künftig weiter Eier aus Käfighaltung landen.