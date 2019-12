Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© ORF

Guten Morgen!

Es mag vielen so gehen. Man stößt beim Lesen oder Zuhören auf einen klugen, funkelnden Gedanken und hat das Bedürfnis, ihn niederzuschreiben und festzuhalten. Der wache Leser Herwig H. tut das Jahr für Jahr mit Akribie. Und Jahr für Jahr schickt er zur Weihnachtszeit eine Auswahl seiner Lesefrüchte an die Redaktion und ergänzt sie mit persönlichen Wünschen. Wir freuen uns jedes Mal über die feine Sammlung. Die Fundstücke haben zeitdiagnostischen Charakter und sind willkommene Anstöße, die zum Weiterdenken und Zurückdenken anregen. Was auffällt an der heurigen Kollektion: die Intensität, mit der der Verfall der Gesprächskultur beklagt wird. Hier ein persönliches Best of aus der Zitate-Box von Herwig H., dem wir für die Zweitverwertung danken.



Ich bekomme schlechte Laune, wenn ich sehe, wie Sprache immer mehr verarmt. Das heißt, dass auch das Denken immer flacher wird. Ich kann es nicht ertragen, wenn man sagt, „ich gehe shoppen“ und „brunchen“. Wenn das so weitergeht, wird man Kleist bald nicht mehr verstehen. Und wenn man behauptet, dass die deutsche Sprache reich ist, wird man sofort als rechtslastig eingestuft.

Andrea Breth



Differenziertes Denken und differenzierte Meinungen sind Mangelware. Wenn jemand eine abweichende Meinung hat, die durchaus interessant wäre, wird er sofort ins linke oder rechte Eck gestellt. Ein Niedergang der Gesprächskultur.

Martin Kušej



Die Menschen spüren, dass immer mehr Politiker und Medien eine Sprache benutzen, die an Saft und Kraft und Ehrlichkeit verliert. Es ist eine Sprache der Euphemismen und der Fehlervermeidung. Der öffentliche Diskurs folgt den rhetorischen Regeln der Political Correctness. Man beschreibt Dinge eher so, wie sie sein sollten, und vor allem so, dass jeder Anstoß vermieden wird. Das sorgt gerade im politischen Raum dafür, dass Menschen das Gefühl haben: Die sagen nicht, was sie denken, und tun nicht, was sie sagen.

Matthias Döpfner



Europa neigt zum Jammern und zur Selbstbemitleidung. Besser wäre es, aktiv etwas zu tun. Wir haben uns zu lange auf unseren Lorbeeren ausgeruht und es uns in Europa bequem eingerichtet. Es führt aber kein Weg daran vorbei, dass wir uns nun um Innovationen bemühen müssen.

Franz Welser-Möst



Behaupten konnte sich, wer Phantasie, Talent und den nötigen Fleiß hatte, wer bereit war, auf gewohnte Annehmlichkeiten und Bequemlichkeiten zu verzichten und anzupacken. Zu lernen und zu arbeiten.

Nikolaus Harnoncourt



Europa ist bis jetzt das beste Beispiel in der Geschichte der Menschheit für Harmonie ohne Einförmigkeit. Wenn dieses Experiment scheitert, wäre das ein schreckliches Omen. Das würde bedeuten, dass weltweite Kooperation nur durch Schaffung eines Weltreiches möglich wäre. Aber wenn die EU funktioniert, wäre sie ein Vorbild für eine weltweite Zusammenarbeit.

Yuval Noah Harari



Wir erleben im Moment eine Zweiteilung: einerseits die maximale Polarisierung und Verrohung der Sitten vor allem in den sozialen Netzwerken. Die Sprache am Stammtisch in der Kneipe und am Stammtisch bei Facebook wird immer roher, intoleranter, wütender. Die Sprache vieler Politiker, Journalisten, Wirtschaftsführer, Künstler im öffentlichen und veröffentlichten Raum wird dagegen immer vorsichtiger, steriler. Es wird immer riskanter, unvorbereitet und ungescriptet etwas zu sagen.

Matthias Döpfner



Für so ein überraschendes Phänomen wie Trump sind nicht die Tea Party und verbohrte Republikaner verantwortlich, sondern auch die liberale Linke. Sie wollte die Gesellschaft mit oft gut gemeinten, aber eben manchmal elitär anmutenden Unterscheidungen und Sprachregelungen in Richtung einer positiven Utopie lenken. Aber das ist nicht wirklich liberal und kann unerwartete Gegenreaktionen auslösen. Wer allzu verbissen nach Mikroaggressionen fahndet, erntet womöglich eine Makroaggression wie Trump.

Udo Di Fabio



Hillary Clinton hat kürzlich eine Mitverantwortung eingeräumt, weil so manche überaktzentuierte Idee einer Gesellschaftstransformation die konkreten Lebenslagen der Wähler missachtet. Auch eine ideell oder makroökonomisch „richtige“ Politik kann zu Protesten wie denen der Gelbwesten führen. Zur Spaltung westlicher Gesellschaften trägt zudem die wechselseitige Überzeugung bei, dass nur die andere Seite schuld an der Spaltung sei.

Udo Di Fabio



Ob wir nicht gut daran täten, uns auf die schlechtesten Führer vorzubereiten und auf die besten zu hoffen. Das führt zu einer Betrachtung des Grundproblems der Politik; denn es zwingt uns, die Frage „Wer soll regieren?“ durch eine neue Frage zu ersetzen: „Wie können wir politische Institutionen so organisieren, dass es schlechten oder inkompetenten Herrschern unmöglich ist, allzu großen Schaden anzurichten?“

Karl Popper



Es ist auffällig, dass die Frage nach dem Benehmen keine große Rolle mehr spielt. Ich stelle eine grenzenlose Verrohung fest. Unhöflichkeit, Unachtsamkeit, Respektlosigkeit. Nicht umsonst sind Begrifflichkeiten wie das fatale Wort „Ich-AG“ aufgetaucht. Die Menschen leben mit ihren Computern in ihren eigenen Welten. Die Individualität geht verloren.

Andrea Breth



Deshalb ist eine meiner Hauptbotschaften in „Postdemokratie“, dass die Gesundheit von Demokratien von aktiven Bürgern abhängt, also von uns selbst. Parteien, Regierungen und andere politische Institutionen können das nicht garantieren.

Colin Crouch



Ich habe gelernt, dass jede Strömung nur eine Teilwahrheit in sich trägt. In meinem Weltbild ist das etwas ganz Grundlegendes. Man muss alles hinterfragen, vor allem die Mainstreams.

Arik Brauer



Einen entspannten Nachfeiertag, an dem es wieder eine gedruckte Zeitung gibt und womöglich erste türkis-grüne Gewissheiten! Aber zitieren Sie uns nicht!



Herzlich