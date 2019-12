Facebook

Der völlig überraschend einen Tag vor dem Heiligen Abend, also mitten in der Hochzeit des weihnachtlichen Trubels, veröffentlichte Historikerbericht zur Freiheitlichen Partei verdient noch einige Ergänzungen. Nämlich vor allem jene, wie es die Freiheitliche Partei mit den Lehren aus der Vergangenheit tatsächlich in der Gegenwart hält. Wie sie jeden Anschein vermeidet, es könnten sich in ihr nationalsozialistische Botenstoffe des Antisemitismus und Rassismus eingenistet haben.