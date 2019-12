Facebook

Der Glaube ist – besonders in Europa – keine Bedingung mehr für das Gemeinschaftsleben“, hat Papst Franziskus am Wochenende erklärt. Ein großes Wort, gelassen ausgesprochen – nicht zum ersten Mal, ebenso wie die Konsequenz, die der Heilige Vater daraus in einem Zitat des verstorbenen Kardinals Martini zieht: „Die Kirche ist 200 Jahre lang stehen geblieben. Warum bewegt sie sich nicht? Aus Angst?“

Auf allen Ebenen der Kirche ist inzwischen klar, dass sich die Institution ändern muss, um in einer säkularisierten Welt relevant zu bleiben, den Anschluss an die Menschen nicht zu verlieren.