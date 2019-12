Morgenpost„Dann werden wir aktiv“

Facebook

Guten Morgen!

Es gehört zu den sinnlosesten Gebräuchen unseres Gewerbes, Spekulationen über das baldige Ende der Verhandlungen zur Regierungsbildung zu lancieren. Gestern war es wieder einmal so weit. Vor Weihnachten noch werde es so weit sein, schrieb eine Zeitung. Die Richtigstellung folgte wenig später. Wem nützen solche Geschichten? Sie vergeuden das Papier, auf dem sie gedruckt sind und die Zeit der Leser, denen sie zugemutet werden.



Anfang Dezember hatte das erste Getuschel dieser Art die Runde gemacht. Titelseiten in Wiener Zeitungen erschütterten die Republik. Spätestens am Feiertag, dem 8. Dezember, werde alles fixiert sein, das Programm, die Minister, die Regierung eben. Wie wir wissen, war das eine Ente, von irgendwem in die Welt gesetzt, vielleicht um Druck aufzubauen auf den Gesprächspartner, vielleicht auch nur um sich wichtig zu machen.



Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein, mit der Christina Traar für unsere Sonntagszeitung gesprochen hat, liegt es ferne, an den Spekulationen teilzunehmen, das hat sie nicht notwendig. Sie rechnet damit, dass das Interregnum, das sie offenbar sehr genossen hat, nicht mehr allzu lange dauern wird. „Ich gehe davon aus, dass man in den nächsten Tagen hören wird, dass eine Regierungsbildung stattfinden kann. Also noch im Dezember. Sollte das alles jedoch länger dauern, zum Beispiel bis in den Februar hinein, dann werden wir aktiv. Unter anderem im Bildungs- und Sozialbereich.“



Wenn die amtsführende Kanzlerin das sagt, ist es wohl mehr als eine Spekulation. Aber auch sie lässt offen, dass es auch anders kommen könnte. Wir sind gespannt.



Einen schönen vierten Adventsonntag wünscht Ihnen