© (c) APA/AFP/POOL/SHAMIL ZHUMATOV

Das alte Jahr zog seinen schon ziemlich zerschlissenen Mantel an, ist bereits am Sprung zum Ausgang. Was das neue bringen wird, steht wie immer in den Sternen – womöglich wollen das aber auch gar nicht alle wissen.



Das Vertraute liegt Menschen nahe, wie zwei Beispiele zeigen: Wie nun bekannt wurde, nutzt etwa Wladimir Putin, Russlands Mächtigster, noch Windows XP – 2020 wird es schlappe 19 Jahre alt. Der Zar dürfte es aus einem Grund so sehr ins Herz geschlossen haben: Laut Guardian ist Windows XP das letzte Microsoft-Betriebssystem, das in Russland zugelassen wurde, um Staatsgeheimnisse zu speichern. Schandmäuler sagen ohnehin, die Auflösung der Sowjetunion sei dort das letzte wichtige Update gewesen.



Ähnliche Anachronismen in den USA, wo die Atomstreitkräfte (!) bis jetzt die "Floppy" verwendeten: Disketten, das waren kleine Plastikscheiben, die man in ein Computerlaufwerk schob, um darauf zu warten, ob sie funktionieren.