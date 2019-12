Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Es ist eine schon lieb gewordene Tradition, dass sich zu Weihnachten eigentlich wenig bis gar nichts ändert. Wobei so ganz stimmt es natürlich nicht: Im letzten Jahrzehnt hat sich eine Veränderung ergeben, die richtig dramatisch ist. Ihr Verlust wird vielfach betrauert, auch, weil sie eine Eigenschaft perfekt beherrscht: Nur ein Tüpfelchen am belegten Brot und es geht die Sonne auf! Ach Mayonnaise, du sanfte, gelbe Schönheit, man hat dich am Altar der Kalorienhysterie geopfert!



Dabei ist es zu Weihnachten eigentlich echt schon ziemlich egal, denn ein Tropfen im Kalorienmeer lässt die Wampe, uups, Wanne, auch nicht übergehen. Mayonnaise, nur wenige sind so anschmiegsam und lang anhaltend wie du. Im Vergleich zum flüchtigen Perlzwiebel bleibst du einfach picken. Du bist weit mehr als nur gelber Gatsch, du trägst nie nach, sondern nur auf. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir dann einfach nach Weihnachten erzählen.