Die britische Monarchin pflegt ihre Botschaften subtil an ihr Volk zu bringen. Nachdem sie sich in ihrer Rolle als Staatsoberhaupt strikter politischer Neutralität verpflichtet fühlt, sendet sie über Kleidung, Farben, Broschen, Hüte oder das Gefährt (manchmal auch den Gefährten) einen Blick auf die innere Verfasstheit zur aktuellen Agenda oder zu Handelnden. Es verlangt allerdings die Tradition, dass jede neuerliche Regierung Ihrer Majestät das anstehende Programm mit einer Thronrede an das Volk sowie deren Repräsentanten in Ober- und Unterhaus verkündet. Und so ließ der frisch gewählte Premierminister Boris Johnson die Queen seine Pläne für die kommende Sitzungsperiode verlesen. Sie muss also reden, ohne sich zu äußern, und ließ deshalb das Drumherum sprechen.