© APA/ROLAND SCHLAGER

Weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus“ sollen die Finanzregeln gehen, die sich die FPÖ im Zuge ihrer Parteireform geben will, sagt der Vorsitzende ihrer „Zukunftsgruppe“, der Welser Bürgermeister Andreas Rabl. Das ist löblich, aber leider keine besonders hohe Hürde. Besonders, wenn man wie freiheitliche Funktionäre an vielen Fronten – Spesenabrechnungen, Geldflüsse von Vereinen und Oligarchen – im Verdacht steht, in den vergangenen Jahren öfters unter dieser Hürde durchgetaucht zu sein, wäre das höchste Maß an Transparenz geboten.