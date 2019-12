Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Jetzt ist es wieder so weit: Das Wort „Lehrermangel“ geistert herum. Betraf es vor Kurzem die AHS (der Mangel wurde aber wieder abgesagt), sind derzeit die Volksschulen in Nöten, zumindest jene in Lagen jenseits der Städte. Dabei wurden erst im Herbst insgesamt 142 Bachelor-Absolventen des neuen Volksschullehrerstudiums gefeiert, das es seit 2015 gibt.