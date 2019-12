Facebook

Guten Morgen!

Wien, Hauptbahnhof. Der Bau zählt zu den schönsten seiner Art. Dem Morgenpostillon steht das Urteil zu, weil er über eine Stunde Zeit hatte, ihn aus der Nähe zu betrachten. Es war die Stunde, die die ÖBB länger als vorgesehen benötigten, den Zug, der nach Rom und Mailand fahren sollte, aus der Remise zu holen. Es war nicht die einzige Verbindung, die an diesem Abend Verspätung hatte, nur dass die anderen nicht auf 70 Minuten kamen.



Zugfahren ist umweltfreundlich, nervensparend. Die neue Regierung, wenn es sie denn je geben sollte, plant angeblich große Investitionen in dieses Fortbewegungsmittel. Das ist ein guter Plan. Ganz ohne Geld aber ließen sich schon jetzt zwei Dinge bewerkstelligen, die Voraussetzung sind für die Sinnhaftigkeit jeder weiteren Investition: Pünktlichkeit und Höflichkeit.



Die österreichische Bahn gilt, anders als die deutsche, als sehr pünktlich. Nur so ist sie als Alternative zum Straßenverkehr interessant. Ist der Ruf einmal ruiniert – und das geht schnell –, kehrt der Nutzer zum Auto zurück. Oder fährt Flixbus.



Womit wir beim zweiten Punkt wären, der auch ohne Geld zu haben sein sollte: Höflichkeit. Wenn schon eine Kalamität wie 70 Minuten Verspätung passiert, wäre eine genaue Erklärung und – vor allem – eine Entschuldigung angemessen. Die aber sparte man sich bei der Durchsage am Bahnhof und auch die Zugbegleiterin fand es nicht nötig, wenigstens so zu tun, als wäre ihr die Sache peinlich.



Vielleicht geht sich ja vor Weihnachten noch ein diesbezügliches Rundmail an die MitarbeiterInnen aus, hofft Ihr