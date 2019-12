Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

WM 2022 in Katar © APA/AFP/KARIM JAAFAR

Und schwupps, schon ist das Jahr 2019 vorbei. Und schwupps, spielen wird schon bei der über ganz Europa verstreuten EM-Endrunde 2020 (12. Juni bis 12. Juli) gegen die Niederlande, Ukraine und einen Sieger aus dem Nations-League-Play-off. Am 25. März 2021 starten die WM-Qualifikation für die Endrunde 2022 in Katar. So richtig ist wahrscheinlich nur wenigen bewusst, wann diese WM tatsächlich stattfindet: Eröffnungsspiel am 21. November 2022, Finale exakt heute in drei Jahren am 18. Dezember 2022.