Teamchef Franco Foda © APA/Robert Jäger

Guten Morgen!

Man müsse ein Hirte sein, der unentwegt seine Herde umkreist und achtgibt, dass sie beisammen bleibt. So hat Wolfgang Schüssel einmal den Job eines Parteiobmanns erklärt und daraus abgeleitet den Job einer Führungskraft. Franco Foda, Trainer der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft, führt ohne Herde. Ein Leithammel weidet sogar in fernen China. Das macht das Führungsamt schwierig. „Wir telefonieren regelmäßig auf Whatsapp“, plauderte gestern abend der Teamchef mit dezenter Urlaubsbräune als Gast im „Kleine Zeitung“-Salon der Wiener Redaktion. „Zu den anderen Legionären fahren wir regelmäßig hin und halten Kontakt und Nähe aufrecht“.



Nie mehr soll passieren, was unter Marcel Koller nach der EM-Qualifikation geschehen ist: dass es zu Einrissen im Kollektiv kommt und die Herde in Lager und Gangs zerfällt, begünstigt durch wochenlange Kasernierung und Abgeschiedenheit. Mit Gruppendynamik versucht man, der Gefahr entgegenzuwirken: So hat Foda beim Essen die Anordnung der Tische - da der Trainertisch, dort die Spielertische mit den einzelnen Gruppen - beseitigt zugunsten eines gemeinsamen Gevierts. Dort herrscht nicht nur striktes Handyverbot (Arnautovic verwaltet als Säckelwart das Bußgeld), bei Tisch gilt auch ein permanentes Rotationsprinzip. „Ich will nicht, dass immer dieselben eine Nachbarschaft bilden“, so Foda: pädagogische Einzelmaßnahme zum großen Wir-Aufbau.