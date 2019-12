Facebook

Opernliebhaber Clemens Jabloner © APA/Hans Punz

Guten Morgen!

Wer hat eigentlich das Klischee vom „trockenen Juristen“ in die Welt gesetzt? Wenn Justizminister eine Steigerungsform von Jurist ist, sprechen zwei der jüngsten Amtsträger stark gegen dieses Vorurteil: Wolfgang Brandstetter und Clemens Jabloner.



Kam man zu Brandstetter ins Büro, musste man an einem Wurlitzer vorbei. Für Jüngere: das ist ein nabelhoher Automat, der auf Knopfdruck und gegen Einwurf von Münzen kleine Schallplatten, sogenannte Singles, auflegen konnte. Der Wurlitzer war Brandstetters Eigentum und wer zum Interview kam, durfte sich zuerst ein Lied aussuchen. Im Lauf des Gesprächs kam er dann noch auf zwei weitere Hobbys zu sprechen, die „trockene“ Typen sonst nicht pflegen: er liebt Rockkonzerte und sammelt Krawatten. Einem ÖBB-Schaffner wollte er sogar im Zug die Dienstkrawatte vom Hals kaufen, was das Gesetz nicht gestattet. Der Schaffner aber sorgte dafür, dass sein damaliger Chef, Christian Kern, Brandstetter eine schicken ließ.



Und Jabloner? Der ist Opern-Fan, auch keine trockene Angelegenheit. Eine Zeit lang saß der langjährige Präsident des Verwaltungsgerichtshofs sogar im Aufsichtsrat der Staatsoper. Das überraschende an dem 71-jährigen Opernliebhaber aber war das Bekenntnis, er fröne dem Hobby gerne am Stehplatz. Fragt man ihn nach den besten Plätzen, sagt Jabloner: „Galerie, rechte Mitte“. Da gebe es Stellen, zu denen es ihn immer hinziehe.



Die Antwort zeichnet den echten Kenner aus. Ein flüchtiger Stehplatzbesucher würde den im Parterre bevorzugen. Der liegt genau in der Mitte, gilt als die feinere Adresse und kostet dafür auch etwas mehr. Der Feinspitz Jabloner aber liebt die Abmischung des Klangs, wie sie auf der Galerie besser zu erleben ist als im Parterre. Die Vorzüge dieses verborgenen Ortes kann nur kennen, wer die Varianten durchprobiert hat, um ein kundiges Urteil fällen zu können.