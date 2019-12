Facebook

Ich kenne niemanden, der anderen so gerne eine Freude macht wie meine Frau. Ständig ist sie auf der Suche nach Geschenken, im Jänner beginnt sie damit und im Dezember hört sie damit auf. Das ganze Jahr über macht sie sich Gedanken, was sie wem zu Weihnachten schenken könnte. Längst bezieht sie auch meine Geschwister in ihre Planung ein, was für mich eine große Erleichterung darstellt.