Es wurde die teuerste Nacht für die Republik: In einem Poker bis ins Morgengrauen wurde die Hypo Alpe Adria notverstaatlicht. Viele fragten sich: Warum müssen österreichische Steuerzahler eine mehrheitlich in deutschem Eigentum stehend Bank retten? Weil schon lange vor dieser Nacht der langen Messer Kärnten selbst ins Messer gerannt ist. Mit 25 Milliarden Euro Landeshaftungen für den Expansionswahn auf dem Balkan. Mit dafür gefälschten Bilanzen und vorgetäuschtem Eigenkapital sowie unterdrückten Rechnungsabschlüssen in der Ära Haider/Kulterer wurde das Land ans Messer geliefert. Noch immer ist das ganze Kriminal nicht ausjudiziert.