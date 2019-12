Facebook

Der Kreislauf ist immer gleich: Große Aufregung, kurzes Entsetzen, stürmischer Protest, ein bisserl Polemik und dann das vermeintliche Happy End. So läuft es. So lief es zuletzt auch im Kloster von Langenlois im Fall des jungen Afghanen Ziaulrahman Z., der nun doch bleiben darf. Vorläufig. Also alles gut, Fall gelöst, Augen zu, Vorhang zu. Der dramatische Einakter wandert (ein) zu den Akten. Wir befassen uns wieder mit unseren Weihnachtseinkäufen. Bis der nächste Mensch auf der Flucht vor der Amtshandlung auf ein Turnhallendach klettert.