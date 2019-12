Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Mozart und Bach regen bekanntlich den Milchfluss an. In Russland hat man sich dies bereits zunutze gemacht und Kuhställe zu kleinen Konzerthallen umgebaut. Nun will die Regierung in Moskau noch einen Schritt weiter gehen und die Wiederkäuer des Landes mit Virtual-Reality-Brillen ausstatten. Damit soll den Kühen ein Leben auf saftigen Almwiesen vorgegaukelt werden, um deren Milchproduktion in ungeahnte Höhen zu treiben. Sollte sich diese Form des Rinderwahns bewähren, dann dürften schon bald auch andere Stallbewohner in den Genuss einer rosaroten VR-Brille kommen.

Letztlich könnten auch unzufriedene Bürger von einem simulierten schönen Leben profitieren – in Frankreich ebenso wie in Chile. Pensionsreformen erschienen uns plötzlich paradiesisch, Großraumbüros wie Wellness-Oasen und 12-Stunden-Tage wie ein Kurzurlaub. Und billige „Alpenmilch“ von glücklichen russischen Turbokühen gäbe es obendrein.