Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Schlimm, wenn junge Menschen, denen alle Türen offen stehen, die Chancen, die ihnen die Gesellschaft bietet, nicht ergreifen, und ihre Ausbildung abbrechen. Das passiert zwar tagtäglich, aber ein Fall in den Niederlanden macht betroffen. Laurent Simons hatte genug von seinem Elektrotechnik-Studium an der TU Eindhoven. Nicht, dass er untalentiert oder faul wäre, nein, ein Streit mit der Uni hat ihm zum Abbruch getrieben. Dabei hatte sich die Uni doch so viel Mühe mit Simons gegeben: Noch nie habe ein Student so viel Aufmerksamkeit erhalten.

Simons reichte das nicht, besser gesagt: seinen Eltern. Die wollten nämlich, dass er den Abschluss vor seinem 10. Geburtstag macht. Der Knabe hatte bei der Reifeprüfung offenbar schon zu viel Zeit verplempert (Matura mit 8) und hätte sein Elektrodiplom erst nach zehn Monaten Studium bekommen. Zu langsam für die Elternschaft, die nur das Beste für ihr Wunderkind möchte. Vermutlich.