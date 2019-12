Facebook

Im täglichen Wahnsinn, der die Fernsehbildschirme in den Wohnzimmern flutet, kann man an der Unvollkommenheit der menschlichen Spezies verzweifeln: Ein geniales Wunderwerk auf der einen Seite – fähig, Höchstleistungen zu vollbringen und immer wieder über sich hinauszuwachsen. Und auf der anderen Seite irgendwie ein Fehler in allen Teilen – wenn man sich nur die gnadenlose Grausamkeit vor Augen führt, die in kriegerischen Auseinandersetzungen nie zu enden scheint.