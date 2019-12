Facebook

Die Angst vor der Nadel geht um: Doch eine Impfpflicht gegen Masern ist ein starkes Schutzmittel für die Schwächsten und Kleinsten unter uns – wir brauchen sie. Sie ist aber nicht das einzige – und vielleicht auch nicht das beste Mittel. Die Immunisierungsrate gegen Masern liegt in der Steiermark bei 85 Prozent – zehn Prozent höher müsste sie sein, damit auch jene geschützt sind, die noch zu jung oder zu krank für eine Impfung sind. Es gibt Masernausbrüche in scheinbar immer kürzeren Abständen. Die Steiermark gilt dem zuständigen Landesrat zufolge heuer gar als Masern-Hotspot. All das ist nicht allein die Schuld der kleinen, aber wachsenden Gruppe von Impfgegnern. Viele Eltern vergessen etwa auch einfach auf die zweite schützende Spritze gegen Masern. Hier muss angesetzt werden.

Thomas Macher Redakteur Ressort Bundesland Kärnten Mehr von Thomas Macher

Selbst die Ärztekammer, eine der stärksten Stimmen für die Impfpflicht, sagt, dass die Verpflichtung alleine kein Allheilmittel gegen die Masernmisere ist – schon gar nicht kurzfristig.