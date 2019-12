"Komm, wir gehen es an. Wir können nicht. Warum nicht? Wir warten auf den Nachbarstaat. Ach ja."

© (c) APA/AFP/GABRIEL BOUYS

Nun debattiert die Welt wieder, wie es mit dem Klima, das jeden Morgen schon vor uns wach ist, mittelfristig weitergehen soll: Feilschen am Basar der Ratlosigkeit. Eine Aktivistin war zum Auftakt des UN-Klimagipfels in Madrid noch nicht dabei – weil auf hoher See. Warten auf Greta. Begründeten Vermutungen zufolge wird Frau Thunberg diesen Planeten jedenfalls alleine nicht retten – sonst könnte sie auch zu Fuß über den Ozean spazieren.