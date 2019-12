Facebook

Abseits des großen Getöses um Casinos, Strache, Ibiza, Rendi-Wagner sortiert sich die Republik politisch gerade neu: still und leise, aber sehr grundlegend und nachhaltig.

Sichtbar wird die Neusortierung an der Debatte über die Einsetzung des U-Ausschusses. SPÖ und Neos preschten vor und machten gemeinsame Sache, die Grünen taten nicht mit – mit dem Argument, unüberlegte Schnellschüsse seien nicht ihre Sache. Statt den Fokus nur auf dubiose Deals unter Türkis-Blau zu legen, sollten auch jene unter Rot-Schwarz untersucht werden. Er verstehe nicht, warum die Neos die SPÖ schone, klagte gestern Grünenchef Kogler.

Noch ist Türkis-Grün nicht in Stein gemeißelt, noch wird das Land von einer Übergangskanzlerin regiert, noch herrscht das Spiel der freien Kräfte, noch leben wir im Interregnum. Langsam zeichnen sich die Konturen des künftigen innenpolitischen Frontverlaufs ab. Obwohl ja nichts fix ist – wie dauernd betont wird.